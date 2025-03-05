Визначилися місце й час початку матчу Чехія – Україна в Лізі націй

Жіноча збірна України проведе виїзний поєдинок 4-го туру Ліги націй-2025 проти Чехії в Усті-над-Лабем на Міському стадіоні (Městský Stadion).

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

Початок гри – о 18:30 за київським часом.

Водночас номінально домашній поєдинок Україна – Чехія, який заплановано на 4 квітня, відбудеться в польському місті Польковиці на Міському стадіоні (Stadion Miejski w Polkowicach), який є домашнім для місцевого клубу Гурнік. Про час початку гри буде оголошено додатково.

Нагадаємо, 25 лютого жіноча збірна України провела другий поєдинок групового етапу в Лізі Націй-2025, в якому обіграла Хорватію. У першому матчі "синьо-жовті" здолали команду Албанії.

Згідно з форматом турніру, переможці груп ліг В та С перейдуть у наступному циклі до ліг А та В, останні команди ліг А, В та дві найгірші треті команди Ліги B опустяться в ліги В та С відповідно.

У плейоф зіграють треті збірні Ліги А проти других Ліги В, дві найкращі треті команди Ліги В – проти двох найкращих команд Ліги С.