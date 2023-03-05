Марсель Маліновського зіграє з Ренном: розклад матчів Ліги 1 на 5 березня

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 березня, відбудеться сім матчів 26-го туру французької Ліги 1.

У цих матчах, зокрема, Марсель Руслана Маліновського на виїзді зіграє з Ренном, а Страсбур Едуарда Соболя проведе домашній матч з Брестом.

Розклад матчів 26-го туру французької Ліги 1 на 5 березня:

14:00. Труа - Монако

16:00. Монпельє - Анже

16:00. Реймс - Аяччо

16:00. Страсбур - Брест

16:00. Тулуза - Клермон

18:05. Ліон - Лор’ян

21:45. Ренн - Марсель

Нагадаємо, що на цьому тижні Марсель з Маліновським вилетів з Кубка Франції.