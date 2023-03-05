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Марсель Маліновського зіграє з Ренном: розклад матчів Ліги 1 на 5 березня

Сьогодні 09:25 182 0
Марсель Маліновського зіграє з Ренном: розклад матчів Ліги 1 на 5 березня
#Руслан Маліновський, #Марсель, #Нант

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 березня, відбудеться сім матчів 26-го туру французької Ліги 1.

У цих матчах, зокрема, Марсель Руслана Маліновського на виїзді зіграє з Ренном, а Страсбур Едуарда Соболя проведе домашній матч з Брестом.

Розклад матчів 26-го туру французької Ліги 1 на 5 березня:

  • 14:00. Труа - Монако
  • 16:00. Монпельє - Анже
  • 16:00. Реймс - Аяччо
  • 16:00. Страсбур - Брест
  • 16:00. Тулуза - Клермон
  • 18:05. Ліон - Лор’ян
  • 21:45. Ренн - Марсель

Нагадаємо, що на цьому тижні  Марсель з Маліновським вилетів з Кубка Франції.

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