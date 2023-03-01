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Металіст підписав голкіпера Кременя

Сьогодні 17:42 187 0
Єрмолов виступатиме на правах оренди під 96-м номером.
Металіст підписав голкіпера Кременя
#Кремінь, #Металіст, #Футбольні трансфери

Джерело - fcmetalist.com.uа.

Металіст оголосив про оренду воротаря першолігового Кременя Даніїла Єрмолова.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

Орендна угода розрахована до кінця нинішнього сезону. Єрмолов виступатиме у складі харків'ян під 96-м номером.

На професійному рівні, окрім Кременя, 22-річний воротар також грав у складі тернопільської Ниви.

У нинішньому сезоні у Першій лізі Єрмолов відіграв 11 матчів, у яких пропустив 20 голів. На рахунку воротаря 2 "сухі" гри.

Нагадаємо, Металіст підписав бразильського захисника Самуеля.

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