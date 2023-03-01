Металіст підписав голкіпера Кременя

Джерело - fcmetalist.com.uа.
Металіст оголосив про оренду воротаря першолігового Кременя Даніїла Єрмолова.
Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.
Орендна угода розрахована до кінця нинішнього сезону. Єрмолов виступатиме у складі харків'ян під 96-м номером.
На професійному рівні, окрім Кременя, 22-річний воротар також грав у складі тернопільської Ниви.
У нинішньому сезоні у Першій лізі Єрмолов відіграв 11 матчів, у яких пропустив 20 голів. На рахунку воротаря 2 "сухі" гри.
Нагадаємо, Металіст підписав бразильського захисника Самуеля.