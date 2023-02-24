Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи - Як це було

Джерело - Чемпіон.
"Гірники" отримали свого суперника в 1/8 фіналу. Також Арсенал Олександра Зінченка зіграє зі Спортінгом.
Матчі відбудуться 9 та 16 березня.
Шахтар - Феєнорд
Рома - Реал Сосьєдад
Манчестер Юнайтед - Реал Бетіс
Спортінг - Арсенал
Баєр - Ференцварош
Ювентус - Фрайбург
Севілья - Фенербахче
Уніон Берлін - Юніон Сент-Жилуаз
Жеребкування розпочинається!
Нам пояснюють тонкощі регламенту жеребкування.
Золтан Гера, який був зіркою Фулгема, який виходив у фінал Ліги Європи, допоможе нам у проведенні жеребкування.
Італієць нагадав про землетруси, які сколихнули Туреччину та Сирію, а також те, що Шахтар вийшов до 1/8 незважаючи на те, що довелося грати за межами України через війну.
Джорджо Маркетті традиційно допоможе провести жеребкування.
Нам презентують усі команди, які поборяться за вихід до чвертьфіналу турніру!
8 переможців груп Ліги Європи зустрінуться в 1/8 фіналу з 8 командами, які подолали 1/16, серед яких і донецький Шахтар.
Церемонія жеребкування розпочинається!
24 лютого о 13:00 за київським часом у швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування стадії 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА.
Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію в цій новині.
Дивитися процедуру можна на медіасервісі Megogo.
Учасники 1/8 фіналу
Переможці групового етапу (посіяні)
- Арсенал (Англія)
- Бетіс (Іспанія)
- Фенербахче (Туреччина)
- Ференцварош (Угорщина)
- Феєнорд (Нідерланди)
- Фрайбург (Німеччина)
- Реал Сосьєдад (Іспанія)
- Юніон (Бельгія)
Переможці плей-оф раунду (1/16 фіналу) вибування (несіяні)
- Ювентус (Італія)
- Леверкузен (Німеччина)
- Манчестер Юнайтед (Англія)
- Рома (Італія)
- Севілья (Іспанія)
- Шахтар (Україна)
- Спортінг (Португалія)
- Уніон Берлін (Німеччина).
Посіяні команди зіграють із переможцями 1/16 фіналу. Таким чином, суперником донецького Шахтаря, який у серії пенальті здолав французький Ренн, стане команда із сіяних учасників.