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Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи - Як це було

Сьогодні 13:20 2217 0
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи - Як це було
#Ліга Європи, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

"Гірники" отримали свого суперника в 1/8 фіналу. Також Арсенал Олександра Зінченка зіграє зі Спортінгом.

Матчі відбудуться 9 та 16 березня.

Шахтар - Феєнорд

Рома - Реал Сосьєдад

Манчестер Юнайтед - Реал Бетіс

Спортінг - Арсенал

Баєр - Ференцварош

Ювентус - Фрайбург

Севілья - Фенербахче

Уніон Берлін - Юніон Сент-Жилуаз

Жеребкування розпочинається!

Нам пояснюють тонкощі регламенту жеребкування.

Золтан Гера, який був зіркою Фулгема, який виходив у фінал Ліги Європи, допоможе нам у проведенні жеребкування.

Італієць нагадав про землетруси, які сколихнули Туреччину та Сирію, а також те, що Шахтар вийшов до 1/8 незважаючи на те, що довелося грати за межами України через війну.

Джорджо Маркетті традиційно допоможе провести жеребкування. 

Нам презентують усі команди, які поборяться за вихід до чвертьфіналу турніру!

8 переможців груп Ліги Європи зустрінуться в 1/8 фіналу з 8 командами, які подолали 1/16, серед яких і донецький Шахтар.

Церемонія жеребкування розпочинається!

24 лютого о 13:00 за київським часом у швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування стадії 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію в цій новині.

Дивитися процедуру можна на медіасервісі Megogo.

Учасники 1/8 фіналу

Переможці групового етапу (посіяні)

  1. Арсенал (Англія)
  2. Бетіс (Іспанія)
  3. Фенербахче (Туреччина)
  4. Ференцварош (Угорщина)
  5. Феєнорд (Нідерланди)
  6. Фрайбург (Німеччина)
  7. Реал Сосьєдад (Іспанія)
  8. Юніон (Бельгія)

Переможці плей-оф раунду (1/16 фіналу) вибування (несіяні)

  1. Ювентус (Італія)
  2. Леверкузен (Німеччина)
  3. Манчестер Юнайтед (Англія)
  4. Рома (Італія)
  5. Севілья (Іспанія)
  6. Шахтар (Україна)
  7. Спортінг (Португалія)
  8. Уніон Берлін (Німеччина).

Посіяні команди зіграють із переможцями 1/16 фіналу. Таким чином, суперником донецького Шахтаря, який у серії пенальті здолав французький Ренн, стане команда із сіяних учасників.

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