Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи - Як це було

Джерело - Чемпіон.

"Гірники" отримали свого суперника в 1/8 фіналу. Також Арсенал Олександра Зінченка зіграє зі Спортінгом.

Матчі відбудуться 9 та 16 березня.

Шахтар - Феєнорд

Рома - Реал Сосьєдад

Манчестер Юнайтед - Реал Бетіс

Спортінг - Арсенал

Баєр - Ференцварош

Ювентус - Фрайбург

Севілья - Фенербахче

Уніон Берлін - Юніон Сент-Жилуаз

Жеребкування розпочинається!

Нам пояснюють тонкощі регламенту жеребкування.

Золтан Гера, який був зіркою Фулгема, який виходив у фінал Ліги Європи, допоможе нам у проведенні жеребкування.

Італієць нагадав про землетруси, які сколихнули Туреччину та Сирію, а також те, що Шахтар вийшов до 1/8 незважаючи на те, що довелося грати за межами України через війну.

Джорджо Маркетті традиційно допоможе провести жеребкування.

Нам презентують усі команди, які поборяться за вихід до чвертьфіналу турніру!

8 переможців груп Ліги Європи зустрінуться в 1/8 фіналу з 8 командами, які подолали 1/16, серед яких і донецький Шахтар.

Церемонія жеребкування розпочинається!

24 лютого о 13:00 за київським часом у швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування стадії 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію в цій новині.

Дивитися процедуру можна на медіасервісі Megogo.

Учасники 1/8 фіналу

Переможці групового етапу (посіяні)

Арсенал (Англія) Бетіс (Іспанія) Фенербахче (Туреччина) Ференцварош (Угорщина) Феєнорд (Нідерланди) Фрайбург (Німеччина) Реал Сосьєдад (Іспанія) Юніон (Бельгія)

Переможці плей-оф раунду (1/16 фіналу) вибування (несіяні)

Ювентус (Італія) Леверкузен (Німеччина) Манчестер Юнайтед (Англія) Рома (Італія) Севілья (Іспанія) Шахтар (Україна) Спортінг (Португалія) Уніон Берлін (Німеччина).

Посіяні команди зіграють із переможцями 1/16 фіналу. Таким чином, суперником донецького Шахтаря, який у серії пенальті здолав французький Ренн, стане команда із сіяних учасників.