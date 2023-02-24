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Ренн - Шахтар 2:1 (4:5 по пенальті): огляд матчу Ліги Європи

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Ренн - Шахтар 2:1 (4:5 по пенальті): огляд матчу Ліги Європи
ФК Шахтар
#Ліга Європи, #Шахтар Донецьк

Шахтар у матчі-відповіді 1/16 фіналу (раунд плей-оф вибування) Ліги Європи у серії пенальті переміг французький Ренн і виборов путівку до 1/8.

Основний час завершився мінімальною перемогою Ренна (1:0) і гра перетекла в овертайм (перший матч залишився за українською командою - 2:1).  У додатковий час команди обмінялися голами - "гірники" забили рятівний гол за хвилину до фінального свистка. У серії пенальті сильнішими виявився Шахтар. Анатолій Трубін відбив три пенальті, а свої спроби за Шахтар реалізували: Назарина, Судаков, Бондаренко, Конопля та Келсі. Не забили - Бондар (мимо) і Сікан (перекладина).

Огляд матчу

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 24 лютого о 13:00 за київським часом у швейцарському Ньйоні. Можливі суперники "гірників" - ТУТ.

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