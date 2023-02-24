Йовичевич: Трубін – просто топ!

Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін зіграв неймовірний матч проти Ренна у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи.

Про це розповів головний тренер гірників Ігор Йовичевич.

"Трубін сам по собі, ви знаєте, для мене є топ. Просто топ – інших слів немає про нього. Не тільки щодо пенальті, а його персональність, його зрілість: як він захищає ворота, як грає ногами – він має все, що повинен мати топовий голкіпер. І я щасливий, що він у Шахтарі.

Сподіваюся, ще трошки потримається в нас, аби набути зрілості. Щоб, коли прийде в інший клуб, одразу завоював місце і був одним із найкращих у Європі. Це моя особиста думка", - відзначив Йовичевич.