Участь хавбека у матчі плей-оф Ліги Європи з Нантом малоймовірна

Півзахисник Поль Погба повернувся до тренувань у загальній групі Ювентуса.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Повідомляється, що хавбек відновився не до кінця. Його участь у найближчому матчі Б’янконері з Нантом у Лізі Європи є малоймовірною.

Торік у вересні Погба переніс операцію на коліні. Раніше була інформація, що француз встигне відновитися до ЧС-2022, проте повторне пошкодження вивело гравця з гри на невизначений час, через що Поль пропустив світову першість. У січні хавбек поновив бігову роботу.

Погба перейшов у Ювентус вільним агентом цього літа. Контракт півзахисника зі Старою синьйорою розрахований до червня 2026 року.

Ювентус посідає сьоме місце у Серії А, набравши 32 очки. Матч-відповідь з Нантом у плей-оф Ліги Європи відбудеться у Франції 23 лютого. У першому матчі команди зіграли внічию 1:1.