Де Йонг: Суддівство у матчі проти Аргентини було обурливим

Головний арбітр матчу Нідерланди - Аргентина Антоніо Матео Лаос не справився зі своєю роботою.

Про це розповів півзахисник збірної Нідерландів Френкі де Йонг прокоментував суддівство у поєдинку проти Аргентини:

“Коли основний час зустрічі добіг кінця, всі футболісти збірної Аргентини підійшли до нього. З того часу він свистів лише на користь Аргентини. З Тімбера злетіла бутса, але Лаос визначив фол з нашого боку. Люк де Йонг просто переміг у верховому єдиноборстві, арбітр дав свисток, суперник кинув м'яч, а йому все одно. Мессі взяв м'яча рукою і просто кинув. Це було дійсно обурливо.

Лаос — добрий хлопець. Зазвичай він і суддя добрий. Але те, що він продемонстрував у додатковий час, було обурливим. Думаю, він втратив свій шлях під час гри. Це не його вина, але це дуже позначилося на ході матчу”, - сказав де Йонг.