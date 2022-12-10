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Де Йонг: Суддівство у матчі проти Аргентини було обурливим

Сьогодні 17:24 347 0
Френкі де Йонг прокоментував суддівство у поєдинку проти Аргентини
Де Йонг: Суддівство у матчі проти Аргентини було обурливим
ФОТО: AFP
#Лаос, #Френкі де Йонг

Джерело - ua-football.com.

Головний арбітр матчу  Нідерланди - Аргентина  Антоніо Матео Лаос не справився зі своєю роботою.

Про це розповів півзахисник збірної Нідерландів Френкі де Йонг прокоментував суддівство у поєдинку проти Аргентини:

“Коли основний час зустрічі добіг кінця, всі футболісти збірної Аргентини підійшли до нього. З того часу він свистів лише на користь Аргентини. З Тімбера злетіла бутса, але Лаос визначив фол з нашого боку. Люк де Йонг просто переміг у верховому єдиноборстві, арбітр дав свисток, суперник кинув м'яч, а йому все одно. Мессі взяв м'яча рукою і просто кинув. Це було дійсно обурливо.

Лаос — добрий хлопець. Зазвичай він і суддя добрий. Але те, що він продемонстрував у додатковий час, було обурливим. Думаю, він втратив свій шлях під час гри. Це не його вина, але це дуже позначилося на ході матчу”, - сказав де Йонг.

Нагадаємо, ФІФА порушила справу проти Аргентини.

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