ФІФА порушила справу проти Аргентини

ФІФА відкрила дисциплінарну справу стосовно збірної Аргентини за слова гравців на адресу судді, а також їхню поведінку.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Мова йде про заяви Ліонеля Мессі та Еміліано Мартінеса у бік арбітра. Мессі сказав, що Лаос не той суддя, який має бути призначений на такі матчі, а Мартінес назвав Лаоса найгіршим суддею на ЧС-2022.

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Крім того, будуть розглянуті інциденти, які сталися під час матчу. Йдеться про неспортивну поведінку – хавбек Леандро Паредес навмисне вибив м'яч у лаву запасних суперника, спровокувавши сутичку футболістів, а потім він же, захисник Ніколас Отаменді та інші гравці Аргентини знущаючись святкували прохід далі перед гравцями збірної Нідерландів після закінчення серії пенальті.

Рішення буде ухвалено вже у вівторок, 13 грудня. Зазначимо, що Аргентина зіграє з Хорватією у півфіналі Мундіалю того ж дня, стартовий свисток пролунає о 21:00 за Києвом.