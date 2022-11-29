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Шаран: Хотілося б провести підготовку у Туреччині

Сьогодні 17:55 165 0
Тренер Минаю - про плани команди
Шаран: Хотілося б провести підготовку у Туреччині
#Минай, #Володимир Шаран

Джерело - ФК Минай.

14 січня гравці Минаю збираються в Ужгороді і на першому зборі будуть працювати вдома 10 днів.

Про це заявив головний тренер команди Володимир Шаран.

"Які плани у команди? Відсьогодні команда у відпустці. 14 січня ми збираємось в Ужгороді і будемо працювати вдома 10 днів. Щодо подальших планів на збори - зараз будемо займатись цим питанням.

Я наразі залишаюсь в Ужгороді, щоб все вирішити. Звичайно, хотілося б провести підготовку у Туреччині", - заявив Шаран.

Нагадаємо Зоря втратила перемогу над Минаєм у 15 турі УПЛ.

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