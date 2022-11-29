Шаран: Хотілося б провести підготовку у Туреччині

14 січня гравці Минаю збираються в Ужгороді і на першому зборі будуть працювати вдома 10 днів.

Про це заявив головний тренер команди Володимир Шаран.

"Які плани у команди? Відсьогодні команда у відпустці. 14 січня ми збираємось в Ужгороді і будемо працювати вдома 10 днів. Щодо подальших планів на збори - зараз будемо займатись цим питанням.

Я наразі залишаюсь в Ужгороді, щоб все вирішити. Звичайно, хотілося б провести підготовку у Туреччині", - заявив Шаран.