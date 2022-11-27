Зоря втратила перемогу над Минаєм у 15 турі УПЛ

На гол Бражка відповів Твердохліб

Джерело - Чемпіон.

У матчі 15-го туру української Прем’єр-Ліги луганська Зоря зіграла внічию з Минаєм.

Матч завершився з рахунком 1:1. На 61-ій хвилині матчу Бражко вивів вперед Зорю. А у компенсовані хвилини зустрічі Твердохліб зрівняв рахунок.

Чемпіонат України - УПЛ

15 тур, 27 листопада

Зоря - Минай 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 61 Бражко, 1:1 - 90+1 Твердохліб

Зоря: Мацапура, Данченко (Вантух 71), Імереков, Батагов, Бутко, Бражко, Чурко, Булеца (Михайленко 90+2), Кирюханцев (Снурніцин 87), Мишньов (Антюх 46), Русин (Хлань 70)

Минай: Бандура, Дмитрук (Кравчук 81), Горін, Немчанінов, Трубочкін, Хахльов (Паламар 88), Вітенчук, Кулієв (Колесник 71), Твердохліб, Воробчак (Байдал 88), Вишневський (Гончар 71)

Попередження: Трубочкін 69.