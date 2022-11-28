Рейнджерс призначив нового головного тренера

Біл став 18-м тренером у клубній історії.

Колишній помічник Стівена Джеррарда Майкл Біл став новим головним тренером Рейнджерс.

Про це повідомляє пресслужба шотландського клубу.

Фахівець підписав контракт до 2026 року. Біл працював помічником Джеррарда в Рейнджерс з 2018 по 2021 рік. У нього збереглися добрі стосунки з багатьма гравцями основного складу. Також Майкл чудово розуміє вимоги та стандарти клубу.

Біл працював у КПР з червня - це його перша робота головним тренером з першою командою.

Раніше повідомлялося, що Каштру може очолити Рейнджерс.