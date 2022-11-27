Джерело - Daily Record.
Рейнджерс розглядають екснаставника Шахтаря Луїша Каштру як одного з кандидатів на пост нового головного тренера команди.
Про це повідомляє Daily Record.
21 листопада Рейнджерс оголосили про припинення співпраці з Джованні ван Бронкхорстом. Головним фаворитом на пост нового тренера вважається наставник КПР Майкл Біл.
Проте у разі, якщо не вдасться підписати Біла, "світло-сині" можуть запросити головного тренера Ботафого Луїша Каштру.
Нагадаємо, Рейнджерс встановили ганебний рекорд у Лізі чемпіонів.