21 листопада Рейнджерс оголосили про припинення співпраці з Джованні ван Бронкхорстом

Джерело - Daily Record.

Рейнджерс розглядають екснаставника Шахтаря Луїша Каштру як одного з кандидатів на пост нового головного тренера команди.

Про це повідомляє Daily Record.

21 листопада Рейнджерс оголосили про припинення співпраці з Джованні ван Бронкхорстом. Головним фаворитом на пост нового тренера вважається наставник КПР Майкл Біл.

Проте у разі, якщо не вдасться підписати Біла, "світло-сині" можуть запросити головного тренера Ботафого Луїша Каштру.

Нагадаємо, Рейнджерс встановили ганебний рекорд у Лізі чемпіонів.