Головне
Іспанія та Німеччина не виявили сильнішого у 2 турі ЧС-2022
Сьогодні 22:54 135
Іспанія - Німеччина 1:1. Як це було
Сьогодні 22:53 7992
Збірна Хорватії впевнено переграла Канаду у 2 турі ЧС-2022
Сьогодні 19:58 268
Іран скаржитиметься на США в Комітет етики ФІФА
Сьогодні 19:55 425
Збірна Бельгії сенсаційно поступилася Марокко у 2 турі ЧС-2022
Сьогодні 16:56 622
Зоря втратила перемогу над Минаєм у 15 турі УПЛ
Сьогодні 15:57 402
Львів програв Колосу у 15 турі УПЛ
Сьогодні 14:55 256
Карпати поступилися Поліссю: результати матчів 14 туру Першої ліги
Сьогодні 14:15 334
Збірна Японії несподівано програла Коста-Риці у 2 турі ЧС-2022
Сьогодні 13:54 554
Вайт переміг Франкліна рішенням суддів
Сьогодні 08:08 543
Прямі трансляції

Каштру може очолити Рейнджерс

Сьогодні 21:41 165 0
21 листопада Рейнджерс оголосили про припинення співпраці з Джованні ван Бронкхорстом
Каштру може очолити Рейнджерс
#Рейнджерс, #Шахтар, #Луїш Каштру

Джерело - Daily Record.

Рейнджерс розглядають екснаставника Шахтаря Луїша Каштру як одного з кандидатів на пост нового головного тренера команди.

Про це повідомляє Daily Record.

21 листопада Рейнджерс оголосили про припинення співпраці з Джованні ван Бронкхорстом. Головним фаворитом на пост нового тренера вважається наставник КПР Майкл Біл.

Проте у разі, якщо не вдасться підписати Біла, "світло-сині" можуть запросити головного тренера Ботафого Луїша Каштру.

Нагадаємо, Рейнджерс встановили ганебний рекорд у Лізі чемпіонів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Іспанія - Німеччина - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Іспанія - Німеччина - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 3094
ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 20768
Іспанія - Німеччина: де дивитися матч ЧС-2022 Іспанія - Німеччина: де дивитися матч ЧС-2022 2861
Іспанія - Німеччина 1:1. Як це було Іспанія - Німеччина 1:1. Як це було 7992
Роман Яремчук святкує 27-й день народження: згадуємо голи нападника за збірну України Роман Яремчук святкує 27-й день народження: згадуємо голи нападника за збірну України 2012
Аргентина - Мексика 2:0: огляд матчу Аргентина - Мексика 2:0: огляд матчу 1801
Рекомендуємо
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 20054 7
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 30498 2
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 61833
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 215429
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 32423
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 27280