Вінгер ПСВ та збірної Нідерландів Коді Гакпо дав усну згоду на перехід у Манчестер Юнайтед у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє журналіст Росс Гарвуд.

23-річний футболіст може підписати контракт на п'ять років, він хоче виступати в АПЛ.

ПСВ вимагатиме за свого лідера близько 60 мільйонів євро.

