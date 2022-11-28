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Гакпо близький до трансферу в Манчестер Юнайтед

Сьогодні 14:54 209 0
23-річний футболіст може підписати контракт на п'ять років
Гакпо близький до трансферу в Манчестер Юнайтед
#Манчестер Юнайтед, #ПСВ, #Збірна Нідерландів з футболу, #Коді Гакпо

Джерело - Чемпіон.

Вінгер ПСВ та збірної Нідерландів Коді Гакпо дав усну згоду на перехід у Манчестер Юнайтед у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє журналіст Росс Гарвуд.

23-річний футболіст може підписати контракт на п'ять років, він хоче виступати в АПЛ.

ПСВ вимагатиме за свого лідера близько 60 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Циганков є одним із кандидатів на заміну Гакпо у ПСВ.

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