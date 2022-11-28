Джерело - Чемпіон.
Вінгер ПСВ та збірної Нідерландів Коді Гакпо дав усну згоду на перехід у Манчестер Юнайтед у зимове трансферне вікно.
Про це повідомляє журналіст Росс Гарвуд.
23-річний футболіст може підписати контракт на п'ять років, він хоче виступати в АПЛ.
ПСВ вимагатиме за свого лідера близько 60 мільйонів євро.
🚨| Gakpo deal is setup.— Ross Harwood (@RossHarwood_) November 27, 2022
He’s verbally agreed to join Man Utd in January. 5 year contract.
€60m approx deal with PSV. Green light from both sides to complete a deal, with player wanting Premier League football#mufc
Раніше повідомлялося, що Циганков є одним із кандидатів на заміну Гакпо у ПСВ.