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Циганков є одним із кандидатів на заміну Гакпо у ПСВ

Сьогодні 14:40 155 0
Коді може залишити клуб із Ейндховена вже взимку
Циганков є одним із кандидатів на заміну Гакпо у ПСВ
Фото Getty Images
#Динамо Київ, #ПСВ, #Віктор Циганков

Джерело - sportarena.com.

Вінгер Динамо Віктор Циганков є одним із кандидатів на заміну півзахисника нідерландського ПСВ Коді Гакпо.

Про це повідомляє Soccernews.

Другим претендентом на місце Гакпо став шведський нападник клубу АЗ Єспер Карлссон.

Гакпо сильно стартував у складі збірної Нідерландів на чемпіонаті світу-2022 у Катарі. На його рахунку голи у ворота збірних Сенегалу та Еквадору. Вже цієї зими Коді може перейти до одного з ТОП-клубів Європи.

Влітку вже була інформація, що Циганков може перейти до ПСВ. Раніше повідомлялося, що футболіст увійшов до шорт-листу ряду європейських клубів. Віктором, чий контракт із біло-синіми закінчується влітку 2023 року, цікавляться представники АПЛ Ньюкасл, Вулвергемптон та Вест Гем, а також клуби Бундесліги - дортмундська Боруссія та Лейпциг.

Цього сезону Віктор забив 9 голів і віддав 6 результативних передач у 26 матчах за Динамо.

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