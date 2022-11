Збірна Бельгії програла у групі на ЧС вперше з 1994 року

Збірна Бельгії перервала серію без поразок на груповому етапі чемпіонатів світу.

Про це повідомляє Stream.

Команда Роберто Мартінеса поступилася Марокко (0:2) на ЧС-2022.

До цього востаннє бельгійці поступалися у групі 1994 року - Німеччині (2:3).

Belgium 0-2 Morocco



⏺ Morocco secures their first win at a World Cup since 1998 vs Scotland



⏺ Belgium's first loss in group stages of a World Cup since 1994.



⏺ Belgium's first loss to an African Team in World Cup History. pic.twitter.com/MCvuGPZLtj