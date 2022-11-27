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Збірна Бельгії програла у групі на ЧС вперше з 1994 року

Сьогодні 18:40 199 0
Команда Роберто Мартінеса поступилася Марокко
Збірна Бельгії програла у групі на ЧС вперше з 1994 року
Фото: AFP
#збірна Бельгії з футболу, #Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна Бельгії перервала серію без поразок на груповому етапі чемпіонатів світу.

Про це повідомляє Stream.

Команда Роберто Мартінеса поступилася Марокко (0:2) на ЧС-2022.

До цього востаннє бельгійці поступалися у групі 1994 року - Німеччині (2:3).

1998-го у них було 3 нічиїх, 2002-го - перемога і дві нічиїх, 2014-го - три перемоги, як і 2018-го.

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