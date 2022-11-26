МФК Металург - Оболонь 1:2: Огляд матчу

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У матчі 14 туру Першої ліги МФК Металург поступився Оболоні.
Чемпіонат України - Перша ліга
14 тур, 26 листопада
МФК Металург - Оболонь 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 14 Сад, 1:1 - 36 Черненко, 1:2 - 57 Груша
МФК “Металург”: 12. Назар Байда, 87. Сергій Басов, 4. Дмитро Піддубний, 3. Богдан Сокол (10. Володимир Білоцерковець, 63), 21. Владислав Дворовенко, 29. Сергій Палюх, 6. Єгор Шалфєєв, 8. Валерій Сад (22. Владислав Борисенко, 71), 96. Олександр Сніжко, 19. Богдан Могильний, 9. Олексій Сидоров
Оболонь: 1. Назарій Федорівський, 3. Артем Тєрєхов, 5. Олександр Осман, 15. Олег Бородай, 20. Дмитро Фатєєв (99. Дмитро Олійник, 87), 4. Тарас Мороз, 10. Олег Слободян-к, 14. Олександр Чернов, 17. Руслан Черненко, 25. Віталій Груша (24. Єгор Прокопенко, 77), 95. Ігор Краснопір (9. Олександр Батальський, 82)
Попередження: Олександр Сніжко 7, Владислав Дворовенко 58, Дмитро Піддубний 73 – Тарас Мороз 11, Віталій Груша 74