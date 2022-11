Манчестер Юнайтед та Кріштіану Роналду розірвали угоду за взаємною згодою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Португалець більше не гравець дияволів.

Тепер Кріштіану може підписати контракт із будь-яким клубом як вільний агент.

Нагадаємо, що чутки про розірвання контракту почали з'являтися після скандального інтерв'ю Кріштіану Пірсу Моргану, в якому він також заявив, що не поважає головного тренера Еріка тен Гага, а також розкритикував керівництво Юнайтед.

