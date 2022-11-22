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Роналду залишив Манчестер Юнайтед

Сьогодні 20:25 184 0
Роналду залишив Манчестер Юнайтед
#Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед та Кріштіану Роналду розірвали угоду за взаємною згодою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Португалець більше не гравець дияволів.

"Клуб дякує йому за величезний внесок у два періоди на Олд Траффорд", - йдеться в скупій на слова заяві.

Тепер Кріштіану може підписати контракт із будь-яким клубом як вільний агент.

Нагадаємо, що чутки про розірвання контракту почали з'являтися після скандального інтерв'ю Кріштіану Пірсу Моргану, в якому він також заявив, що не поважає головного тренера Еріка тен Гага, а також розкритикував керівництво Юнайтед.

Раніше Роналду анонсував запуск своєї першої NFT-колекції.

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