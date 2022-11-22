Джерело - Чемпіон.
Манчестер Юнайтед та Кріштіану Роналду розірвали угоду за взаємною згодою.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Португалець більше не гравець дияволів.
"Клуб дякує йому за величезний внесок у два періоди на Олд Траффорд", - йдеться в скупій на слова заяві.
Тепер Кріштіану може підписати контракт із будь-яким клубом як вільний агент.
Нагадаємо, що чутки про розірвання контракту почали з'являтися після скандального інтерв'ю Кріштіану Пірсу Моргану, в якому він також заявив, що не поважає головного тренера Еріка тен Гага, а також розкритикував керівництво Юнайтед.
Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.— Manchester United (@ManUtd) November 22, 2022
The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC
Раніше Роналду анонсував запуск своєї першої NFT-колекції.