Він додав команді авторитету, – Гуммельс оцінив роботу Раньєрі в Ромі

Центральний захисник Роми Матс Гуммельс висловився про усіх тренерів, з якими встиг попрацювати в римському клубі та відзначив заслугу Раньєрі в результатах команди.

Слова футболіста наводить Ilromanista.

"Він додав команді природного авторитету. Це дуже спокійна та хороша людина, яка може бути жорсткою тоді, коли це потрібно. Раньєрі послідовний у своїх вимогах і рішеннях щодо складу. Завжди було зрозуміло, чого він хоче від кожного гравця. І хоча він буває суворим, я завжди його поважав, бо знаю, що все це заради команди", – розповів Гуммельс.

У сезоні-2024/25 німець встиг пограти під керівництвом не тільки Раньєрі, а і Юрича та Де Россі, яких було звільнено раніше.

Наразі римський колектив продовжує боротьбу за місце в Лізі чемпіонів (57 очок), відстаючи від четвертої позиції на три очки.

Вже сьогодні Рома зіграє проти Інтера в межах 34 туру Серії А. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

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