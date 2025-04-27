Він додав команді авторитету, – Гуммельс оцінив роботу Раньєрі в Ромі
Центральний захисник Роми Матс Гуммельс висловився про усіх тренерів, з якими встиг попрацювати в римському клубі та відзначив заслугу Раньєрі в результатах команди.
Слова футболіста наводить Ilromanista.
"Він додав команді природного авторитету. Це дуже спокійна та хороша людина, яка може бути жорсткою тоді, коли це потрібно.
Раньєрі послідовний у своїх вимогах і рішеннях щодо складу. Завжди було зрозуміло, чого він хоче від кожного гравця. І хоча він буває суворим, я завжди його поважав, бо знаю, що все це заради команди", – розповів Гуммельс.
У сезоні-2024/25 німець встиг пограти під керівництвом не тільки Раньєрі, а і Юрича та Де Россі, яких було звільнено раніше.
Наразі римський колектив продовжує боротьбу за місце в Лізі чемпіонів (57 очок), відстаючи від четвертої позиції на три очки.
Вже сьогодні Рома зіграє проти Інтера в межах 34 туру Серії А. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.
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