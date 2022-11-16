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Роналду анонсував запуск своєї першої NFT-колекції

Сьогодні 16:59 218 0
Колекція буде доступна з 18 листопада
Роналду анонсував запуск своєї першої NFT-колекції
#Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду

Джерело - The Economic Times.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду запустить власну NFT-колекцію разом з криптобіржею Biance напередодні чемпіонату світу.

Про це повідомляє The Economic Times.

Колекція буде доступна з 18 листопада.

Ціллю проєкту є знайомство прихильників футболіста з інфраструктурою Web3, яка є ідеєю всесвітньої павутини на основі блокчейну, що містить децентралізацію та економіку на основі токенів.

Колекція буде налічувати сім анімованих статуеток з чотирма рівнями рідкості.

Нагадаємо, Челсі може взимку підписати Роналду.

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