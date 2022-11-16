Роналду анонсував запуск своєї першої NFT-колекції

Джерело - The Economic Times.
Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду запустить власну NFT-колекцію разом з криптобіржею Biance напередодні чемпіонату світу.
Про це повідомляє The Economic Times.
Колекція буде доступна з 18 листопада.
Ціллю проєкту є знайомство прихильників футболіста з інфраструктурою Web3, яка є ідеєю всесвітньої павутини на основі блокчейну, що містить децентралізацію та економіку на основі токенів.
Колекція буде налічувати сім анімованих статуеток з чотирма рівнями рідкості.
Нагадаємо, Челсі може взимку підписати Роналду.