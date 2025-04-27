Анчелотті може покинути Реал вже наступного тижня

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті може покинути клуб вже наступного тижня.

Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, італійський фахівець перебуває на просунутій стадії переговорів з Федерацією футболу збірної Бразилії.

Сторони продовжать перемовини у травні, і очікується, що він покине Реал наступного тижня.

Раніше повідомлялося, що у Мадрид приїхав представник збірної Бразилії, щоб переконати Анчелотті якнайшвидше підписати контракт.

Нагадаємо, що вчора, 26 квітня, відбувся фіналу Кубку Іспанії, в якому Реал програв Барселоні.

Після матчу, в якому були вилучені три гравці "бланкос", Карло Анчелотті відмовився обговорювати роботу арбітрів.