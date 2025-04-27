Анчелотті може покинути Реал вже наступного тижня
Карло Анчелотті
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Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті може покинути клуб вже наступного тижня.
Про це повідомляє Sky Sports.
За інформацією джерела, італійський фахівець перебуває на просунутій стадії переговорів з Федерацією футболу збірної Бразилії.
Сторони продовжать перемовини у травні, і очікується, що він покине Реал наступного тижня.
Раніше повідомлялося, що у Мадрид приїхав представник збірної Бразилії, щоб переконати Анчелотті якнайшвидше підписати контракт.
Нагадаємо, що вчора, 26 квітня, відбувся фіналу Кубку Іспанії, в якому Реал програв Барселоні.
Після матчу, в якому були вилучені три гравці "бланкос", Карло Анчелотті відмовився обговорювати роботу арбітрів.