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Шахтар обрав стадіон для матчів єврокубків

Олександр Булава — 27 квітня 2025, 14:26
Шахтар обрав стадіон для матчів єврокубків
Стадіон "Краковія"
Петр Слонка

Донецький Шахтар проводитиме домашні матчі єврокубків у Польщі.

Про це повідомляє журналіст Петр Слонка.

"Гірники" прийматимуть суперників на стадіоні "Краковія" у Кракові. Зазначається, що сторони ведуть переговори. Угода дуже близька, але ще не підписана.

На цей самий стадіон також націлена Олександрія, яка також розглядає стадіони в Тичах та Катовіце.

Наразі Шахтар посідає третю сходинку у турнірній таблиці чемпіонату України – на 10 очок відстає від лідера Динамо та на 7 балів від другої Олександрії.

Раніше повідомлялося, що київське Динамо свої домашні матчі єврокубків також буде грати у Польщі – на стадіоні "Мотор Люблін Арена", який розташований в однойменному місті.

Краковія Шахтар Донецьк

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