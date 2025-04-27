Шахтар обрав стадіон для матчів єврокубків
Стадіон "Краковія"
Петр Слонка
Донецький Шахтар проводитиме домашні матчі єврокубків у Польщі.
Про це повідомляє журналіст Петр Слонка.
"Гірники" прийматимуть суперників на стадіоні "Краковія" у Кракові. Зазначається, що сторони ведуть переговори. Угода дуже близька, але ще не підписана.
На цей самий стадіон також націлена Олександрія, яка також розглядає стадіони в Тичах та Катовіце.
Наразі Шахтар посідає третю сходинку у турнірній таблиці чемпіонату України – на 10 очок відстає від лідера Динамо та на 7 балів від другої Олександрії.
Раніше повідомлялося, що київське Динамо свої домашні матчі єврокубків також буде грати у Польщі – на стадіоні "Мотор Люблін Арена", який розташований в однойменному місті.