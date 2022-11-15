Лавриненко не дотягнув до рекорду Санжара в УПЛ

Джерело - УПЛ.
Сергій Лавриненко, який був звільнений з посади головного тренера Інгульця, мав дуже тривалу серію матчів УПЛ.
Про це повідомляє пресслужба УПЛ.
Лавриненко очолив Інгулець 31 серпня 2016 року, коли команда з Петрового виступала ще у Першій лізі. Від часу дебюту Інгульця в УПЛ Лавриненко керував діями своїх підопічних у 53-х матчах. Всеукраїнський же стартовий рекорд серед головних тренерів усіх 45-ти клубів УПЛ належить Роману Санжару з донецького Олімпіка - 125 ігор.
Найдовші серії тренерів учасників УПЛ від часу дебюту клубу в Чемпіонатах України (1992 - 14.11.2022):
|
Ігри
|
Баланс
|
Клуб
|
Тренер
|
Сезони роботи*
|
100
|
+53=29-18
|
Шахтар
|
Валерій Яремченко
|
1992-1995
|
82
|
+46=19-17
|
Чорноморець
|
Віктор Прокопенко
|
1992-1994
|
65
|
+23=15-27
|
Колос
|
Руслан Костишин
|
2020-2022
|
57
|
+32=11-14
|
Ворскла
|
Віктор Пожечевський
|
1997-1998
|
56
|
+12=17-27
|
Олександрія
|
Роман Покора
|
2002-2003
|
53
|
+9=19-25
|
Інгулець
|
Сергій Лавриненко
|
2021-2023
|
48
|
+16=9-23
|
Зоря
|
Анатолій Куксов
|
1992-1993
|
34
|
+13=5-16
|
Дніпро-1
|
Дмитро Михайленко
|
2020-2021
|
33
|
+14=9-10
|
Металіст
|
Леонід Ткаченко
|
1992-1993
|
32
|
+19=9-4
|
Динамо
|
Анатолій Пузач
|
1992-1993
|
28
|
+6=10-12
|
Рух
|
Іван Федик
|
2021-2022
|
25
|
+8=4-13
|
Металіст 1925
|
Валерій Кривенцов
|
2022-2023
|
19
|
+5=11-3
|
Львів/Верес
|
Юрій Вірт
|
2018
|
18
|
+3=5-10
|
Минай
|
Василь Кобін
|
2021
|
7
|
+2=1-4
|
Верес
|
Віктор Носов
|
1993
|
5
|
+1=0-4
|
Кривбас
|
Віктор Стрижевський
|
1993
Примітка: *вказані роками їх завершення.