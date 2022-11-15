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Лавриненко не дотягнув до рекорду Санжара в УПЛ

Сьогодні 19:39 361 0
Лавриненко не дотягнув до рекорду Санжара в УПЛ
#Сергій Лавриненко, #Санжар

Джерело - УПЛ.

Сергій Лавриненко, який був звільнений з посади головного тренера Інгульця, мав дуже тривалу серію матчів УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Лавриненко очолив Інгулець 31 серпня 2016 року, коли команда з Петрового виступала ще у Першій лізі. Від часу дебюту Інгульця в УПЛ Лавриненко керував діями своїх підопічних у 53-х матчах. Всеукраїнський же стартовий рекорд серед головних тренерів усіх 45-ти клубів УПЛ належить Роману Санжару з донецького Олімпіка - 125 ігор.

Найдовші серії тренерів учасників УПЛ від часу дебюту клубу в Чемпіонатах України (1992 - 14.11.2022):

Ігри

Баланс

Клуб

Тренер

Сезони роботи*

100

+53=29-18

Шахтар

Валерій Яремченко

1992-1995

82

+46=19-17

Чорноморець

Віктор Прокопенко

1992-1994

65

+23=15-27

Колос

Руслан Костишин

2020-2022

57

+32=11-14

Ворскла

Віктор Пожечевський

1997-1998

56

+12=17-27

Олександрія

Роман Покора

2002-2003

53

+9=19-25

Інгулець

Сергій Лавриненко

2021-2023

48

+16=9-23

Зоря

Анатолій Куксов

1992-1993

34

+13=5-16

Дніпро-1

Дмитро Михайленко

2020-2021

33

+14=9-10

Металіст

Леонід Ткаченко

1992-1993

32

+19=9-4

Динамо

Анатолій Пузач

1992-1993

28

+6=10-12

Рух

Іван Федик

2021-2022

25

+8=4-13

Металіст 1925

Валерій Кривенцов

2022-2023

19

+5=11-3

Львів/Верес

Юрій Вірт

2018

18

+3=5-10

Минай

Василь Кобін

2021

7

+2=1-4

Верес

Віктор Носов

1993

5

+1=0-4

Кривбас

Віктор Стрижевський

1993

Примітка: *вказані роками їх завершення.

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