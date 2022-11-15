Лавриненко не дотягнув до рекорду Санжара в УПЛ

Джерело - УПЛ.

Сергій Лавриненко, який був звільнений з посади головного тренера Інгульця, мав дуже тривалу серію матчів УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Лавриненко очолив Інгулець 31 серпня 2016 року, коли команда з Петрового виступала ще у Першій лізі. Від часу дебюту Інгульця в УПЛ Лавриненко керував діями своїх підопічних у 53-х матчах. Всеукраїнський же стартовий рекорд серед головних тренерів усіх 45-ти клубів УПЛ належить Роману Санжару з донецького Олімпіка - 125 ігор.

Найдовші серії тренерів учасників УПЛ від часу дебюту клубу в Чемпіонатах України (1992 - 14.11.2022):

Ігри Баланс Клуб Тренер Сезони роботи* 100 +53=29-18 Шахтар Валерій Яремченко 1992-1995 82 +46=19-17 Чорноморець Віктор Прокопенко 1992-1994 65 +23=15-27 Колос Руслан Костишин 2020-2022 57 +32=11-14 Ворскла Віктор Пожечевський 1997-1998 56 +12=17-27 Олександрія Роман Покора 2002-2003 53 +9=19-25 Інгулець Сергій Лавриненко 2021-2023 48 +16=9-23 Зоря Анатолій Куксов 1992-1993 34 +13=5-16 Дніпро-1 Дмитро Михайленко 2020-2021 33 +14=9-10 Металіст Леонід Ткаченко 1992-1993 32 +19=9-4 Динамо Анатолій Пузач 1992-1993 28 +6=10-12 Рух Іван Федик 2021-2022 25 +8=4-13 Металіст 1925 Валерій Кривенцов 2022-2023 19 +5=11-3 Львів/Верес Юрій Вірт 2018 18 +3=5-10 Минай Василь Кобін 2021 7 +2=1-4 Верес Віктор Носов 1993 5 +1=0-4 Кривбас Віктор Стрижевський 1993

Примітка: *вказані роками їх завершення.