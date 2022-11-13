Інгулець завершив співпрацю з головним тренером команди Сергієм Лавриненком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

В заяві йдеться, що президент ФК Інгулець Олександр Поворознюк після матчу Металіст 1925 - Інгулець (2:1) прийняв непросте рішення.

"Хочу висловити щирі слова подяки за багаторічну працю та значний внесок у розвиток ФК Інгулець Сергію Лавриненку. Я ціную й поважаю його, як професіонала та просто чудову людину. Дякую йому за віддачу та старання. Але футбол - це завжди емоції та терпіння! Але терпіння колись закінчується. Я думаю, не тільки в мене, а і в усіх вболівальників клубу.

Тому, я прийняв рішення - попрощатися з Сергієм Лавриненком і дати змогу проявити себе новим, перспективним людям. Тож усі наступні ігри футболістів тренуватиме в.о. тренера Младен Бартулович. Усі деталі повідомлю найближчим часом. Футбол має бути віддушиною для нас у такі складні часи, тож працюймо на Перемогу", - зазначив Поворознюк.