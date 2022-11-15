Маротта: Роналду складно переживати спад

Генеральний директор Інтера Джузеппе Маротта пояснив скандальне інтерв'ю Кріштіану Роналду з різкою критикою Манчестер Юнайтед.

Про це розповів сам функціонер.

"Думаю, це наслідок любові та пристрасті, які він відчуває до футболу. Для нього цей вид спорту був усім. Йому важко переживати спад, особливо фізичний. Все ж таки вік не скасувати, у 37 років рефлекси вже інші. Йому доводиться докладати набагато більше зусиль.

Великим чемпіонам важко миритися з тим, що вони наближаються до завершення кар'єри. З людської точки зору я можу його зрозуміти. З іншого боку, є корпоративна етика, яку потрібно поважати", - розповів Маротта.