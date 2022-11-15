Головне
Крулько - новий президент Федерації біатлону України
Вчора 17:39 1184 2
Шевченко стане членом НОК України - ЗМІ
Сьогодні 12:23 20
ТОП-клуб АПЛ включився у боротьбу за Мудрика
Сьогодні 09:24 440
FAVBET приймає прогнози на президентські перегони НОК України: У фаворитах – Жан Беленюк
Вчора 20:29 302
Україна перемогла Ісландію у кваліфікації на ЧС-2023
Вчора 18:14 560
Чорноморець переграв Львів у 13 турі УПЛ
Вчора 15:55 525
Металіст поступився Кривбасу у 13 турі УПЛ
Вчора 14:53 364
Favbet Foundation разом із партнерами передав ЗСУ п’ять авто і комплекти зимової амуніції
Вчора 14:02 756
Формула-1: Особистий залік пілотів
Вчора 13:09 9645
Рейтинг ATP: Крутих залишається першою ракеткою України
Вчора 11:41 34573
Прямі трансляції

Маротта: Роналду складно переживати спад

Сьогодні 11:10 280 0
Джузеппе Маротта прокоментував поведінку Кріштіану Роналду
Маротта: Роналду складно переживати спад
Фото - gettyimages
#Манчестер Юнайтед, #Маротта, #Кріштіану Роналду

Джерело - sport.ua.

Генеральний директор Інтера Джузеппе Маротта пояснив скандальне інтерв'ю Кріштіану Роналду з різкою критикою Манчестер Юнайтед.

Про це розповів сам функціонер.

"Думаю, це наслідок любові та пристрасті, які він відчуває до футболу. Для нього цей вид спорту був усім. Йому важко переживати спад, особливо фізичний. Все ж таки вік не скасувати, у 37 років рефлекси вже інші. Йому доводиться докладати набагато більше зусиль.

Великим чемпіонам важко миритися з тим, що вони наближаються до завершення кар'єри. З людської точки зору я можу його зрозуміти. З іншого боку, є корпоративна етика, яку потрібно поважати", - розповів Маротта.

Раніше Роналду заявив, що не поважає тен Гага та звинуватив клуб у зраді.

Коментарі ()
Популярне зараз
Формула-1: Особистий залік пілотів Формула-1: Особистий залік пілотів 9645
Шахтар оцінює Мудрика у 100 млн євро Шахтар оцінює Мудрика у 100 млн євро 5022
У Бразилії забили шалений гол дальнім ударом зльоту в дев'ятку - ВІДЕО У Бразилії забили шалений гол дальнім ударом зльоту в дев'ятку - ВІДЕО 2061
Українець Калюжний забив феєричний гол із далекої відстані в чемпіонаті Індії - ВІДЕО Українець Калюжний забив феєричний гол із далекої відстані в чемпіонаті Індії - ВІДЕО 2830
Бєсєдін зацікавив Карабах, Сівасспор та Касимпашу Бєсєдін зацікавив Карабах, Сівасспор та Касимпашу 1554
Неймар записав тепле мотиваційне звернення до Мудрика - ВІДЕО Неймар записав тепле мотиваційне звернення до Мудрика - ВІДЕО 2431 1
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 259545
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 44092
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 93971 1
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 46618 1
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 4706 2
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 20270 1