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Роналду: Я не поважаю Тен Гага

Сьогодні 11:09 175 0
Кріштіану Роналду прокоментував відносини з Еріком тен Гагом
Роналду: Я не поважаю Тен Гага
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду, #Ерік тен Гаг

Джерело - isport.ua.

Легендарний нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду розкритикував головного тренера Еріка тен Гага.

Про це розповів сам португальський форвард в інтерв'ю Пірсу Моргану.

Актуально: Руні: Поведінка Роналду з початку сезону - неприйнятна для Манчестер Юнайтед

"Я не поважаю Тен Гага, тому що він не виявляє поваги до мене. Якщо ви не будете поважати мене, я ніколи не буду поважати вас", - заявив Роналду.

Декілька тижнів тому Роналду відмовився вийти на заміну в матчі з Тоттенгемом і покинув межі поля. Після цього головний тренер МЮ Ерік тен Гаг дискваліфікував гравця, але згодом повернув до складу.

Нагадаємо, Роналду оштрафовано на 720 тисяч фунтів за відхід з матчу.

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