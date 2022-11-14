Роналду: Я не поважаю Тен Гага

Кріштіану Роналду прокоментував відносини з Еріком тен Гагом

Легендарний нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду розкритикував головного тренера Еріка тен Гага.

Про це розповів сам португальський форвард в інтерв'ю Пірсу Моргану.

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"Я не поважаю Тен Гага, тому що він не виявляє поваги до мене. Якщо ви не будете поважати мене, я ніколи не буду поважати вас", - заявив Роналду.

Декілька тижнів тому Роналду відмовився вийти на заміну в матчі з Тоттенгемом і покинув межі поля. Після цього головний тренер МЮ Ерік тен Гаг дискваліфікував гравця, але згодом повернув до складу.

Нагадаємо, Роналду оштрафовано на 720 тисяч фунтів за відхід з матчу.