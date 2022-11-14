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Роналду: Манчестер Юнайтед зрадив мене

Сьогодні 09:10 247 0
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Роналду: Манчестер Юнайтед зрадив мене
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду

Джерело - isport.ua.

У Манчестер Юнайтед є люди, які не хочуть бачити у команді нападника Кріштіану Роналду.

Про це розповів сам португальський форвард в інтерв'ю Пірсу Моргану.

"Манчестер Юнайтед зрадив мене. Я почуваюся білою вороною.

Актуально: Руні: Поведінка Роналду з початку сезону - неприйнятна для Манчестер Юнайтед

У клубі намагалися витіснити мене. Не тільки тренер, а й деякі гравці не хочуть бачити мене в команді.

У Юнайтед не хотіли, щоб я грав за команду не тільки в цьому сезоні, а й у минулому", - заявив Роналду.

Нагадаємо, Роналду оштрафовано на 720 тисяч фунтів за відхід з матчу.

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