Роналду: Манчестер Юнайтед зрадив мене

Роналду розкритикував МЮ

У Манчестер Юнайтед є люди, які не хочуть бачити у команді нападника Кріштіану Роналду.

Про це розповів сам португальський форвард в інтерв'ю Пірсу Моргану.

"Манчестер Юнайтед зрадив мене. Я почуваюся білою вороною. Актуально: Руні: Поведінка Роналду з початку сезону - неприйнятна для Манчестер Юнайтед У клубі намагалися витіснити мене. Не тільки тренер, а й деякі гравці не хочуть бачити мене в команді. У Юнайтед не хотіли, щоб я грав за команду не тільки в цьому сезоні, а й у минулому", - заявив Роналду.

Нагадаємо, Роналду оштрафовано на 720 тисяч фунтів за відхід з матчу.