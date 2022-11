У ніч з 11 на 12 листопада NAVI поступилися бразильцям з Furia в 1/4 фіналу IEM Rio Major 2022.

Лідера української команди Олександра Костилєва підтримав гравець збірної Бразилії Неймар.

gg man, hope Furia will get 1 more trophy to your collection