Красніков та Дедишин отримали покарання за бійку на матчі УПЛ

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ виніс свій вердикт

КДК УАФ розглянув справу про неналежну організацію матчу та бійку між офіційними представниками Руху та СК Дніпро-1.

Про це повідомляє УАФ.

Красніков та Дедишин отримали заборону на відвідування 5 наступних матчів УПЛ (Євген Красніков – умовно з випробувальним строком до кінця сезону-2022/2023), а їхні клуби мають заплатити по 250 тисяч гривень за неналежну поведінку функціонерів. До цього ж, Рух має заплатити ще 100 тисяч гривень за неналежну організацію зустрічі.

Нагадаємо, після фінального свистка прямо на полі побилися спортивний директор Дніпра-1 Євген Красніков та генеральний директор Руху Ігор Дедишин.

Раніше Дніпро-1 драматично вирвав перемогу над Рухом у компенсований час.