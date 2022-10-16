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Рух - СК Дніпро-1 2:3: огляд матчу

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Рух - СК Дніпро-1 2:3: огляд матчу
#Рух, #СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

У матчі 7-го туру української Прем’єр-Ліги СК Дніпро-1 святкував перемогу над львівським Рухом. 

Чемпіонат України - УПЛ
7 тур, 16 жовтня

Рух - СК Дніпро-1 2:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 30 Довгий, 1:1 - 45+1 Довбик (пен), 2:1 - 52 Таллес, 2:2 - 59 Гуцуляк (пен), 2:3 - 90+5 Логінов

Рух: 79. Паньків (к), 29.Дідик, 96.Слюсар, 6.Довгий, 93.Роман, 73. Лях, 7.Климчук, 23.Бойчук (21.Карабін,90+2), 90. Таллес (17.Мисик, 65), 63. Сапуга, 11. Соломон (99.Рунич,88).

Дніпро-1: 93. Валеф, 20.Горбунов, 5.Сарапій, 39.Сваток (к), 3.Адамюк (29.Назаренко, 55), 11.Громов (34.Танчик, 55), 18.Бабенко, 8.Піхальонок (15.Логінов,87), 22.Рубчинський (25. Когут, 76), 9.Гуцуляк, 7.Довбик.

Попередження: Сваток (14), Роман (28), Адамюк (38), Слюсар (39), Бабенко (46), Назаренко (90+1).

Вилучення: Роман (58, друга жовтка картка), Слюсар (78, друга жовта картка).

Нагадаємо Дніпро-1 скоротив відставання від АЗ у групі Ліги конференцій.

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