Красніков та Дедишин влаштували масову бійку після матчу Рух - Дніпро-1 - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Матч 7 туру УПЛ запам'ятався скандальним епізодом за участю Євгена Краснікова та Ігоря Дедишина.

Спортивний директор Дніпра-1 та генеральний директор Руха влаштували масові розбірки на полі після фінального свистка. Суть претензій менеджерів клубів важко зрозуміти, але можна розібрати деякі репліки Краснікова:

"Він ударив мене першим. За що ти мене вдарив? На*уй ти мене вдарив? Підемо один на один вийдемо. Програв ‒ терпи, бл*ть".

Відео (обережно, ненормативна лексика)

So the Clasichne went without any serious fracas today…



BUT



Dnipro-1 beating Rukh 3-2 ensured a scrap between General Director Dedyshyn & Sporting Director of D-1 Yevhen Krasnikov scrapping on the pitch after FT!



We saw them have a minor argument at HT near the dressing rooms pic.twitter.com/3PYvQ9FeZb — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) October 16, 2022

Сайт Трибуна повідомляє, що сторони конфлікту вгамувалися лише після приїзду поліції на місце.

Нагадаємо, Дніпро-1 драматично вирвав перемогу над Рухом у компенсований час.

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