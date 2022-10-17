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Красніков та Дедишин влаштували масову бійку після матчу Рух - Дніпро-1 - ВІДЕО

Сьогодні 11:00 Андрій Дунець 306 0
Красніков та Дедишин влаштували масову бійку після матчу Рух - Дніпро-1 - ВІДЕО
#Дедишин, #Рух, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ, #Євген Красніков

Джерело - Чемпіон.

Матч 7 туру УПЛ запам'ятався скандальним епізодом за участю Євгена Краснікова та Ігоря Дедишина.

Спортивний директор Дніпра-1 та генеральний директор Руха влаштували масові розбірки на полі після фінального свистка. Суть претензій менеджерів клубів важко зрозуміти, але можна розібрати деякі репліки Краснікова:

"Він ударив мене першим. За що ти мене вдарив? На*уй ти мене вдарив? Підемо один на один вийдемо. Програв ‒ терпи, бл*ть".

Відео (обережно, ненормативна лексика)

Сайт Трибуна повідомляє, що сторони конфлікту вгамувалися лише після приїзду поліції на місце.

Нагадаємо, Дніпро-1 драматично вирвав перемогу над Рухом у компенсований час.

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