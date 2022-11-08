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Визначився розклад матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні 09:40 354 0
Команди гратимуть 14/15/21/22 лютого та 7/8/14/15 березня.
Визначився розклад матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
#УЄФА, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - uefa.com.

Став відомий розклад матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. 

Про це повідомляє УЄФА.

Вівторок 14 лютого:

Мілан – Тоттенгем

ПСЖ – Баварія

Середа 15 лютого:

Брюгге – Бенфіка

Боруссія Дортмунд – Челсі

Вівторок 21 лютого:

Ліверпуль – Реал Мадрид

Айнтрахт – Наполі

Середа 22 лютого:

Лейпциг – Манчестер Сіті

Інтер – Порту

Матчі-відповідь:

Вівторок 7 березня:

Бенфіка - Брюгге

Челсі – Боруссія Дортмунд

Середа 8 березня:

Тоттенхем – Мілан

Баварія – ПСЖ

Вівторок 14 березня:

Манчестер Сіті – Лейпциг

Порту –  Інтер

Середа 15 березня:

Реал - Ліверпуль

Наполі - Айнтрахт

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