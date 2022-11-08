Визначився розклад матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Джерело - uefa.com.
Став відомий розклад матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє УЄФА.
Вівторок 14 лютого:
Мілан – Тоттенгем
ПСЖ – Баварія
Середа 15 лютого:
Брюгге – Бенфіка
Боруссія Дортмунд – Челсі
Вівторок 21 лютого:
Ліверпуль – Реал Мадрид
Айнтрахт – Наполі
Середа 22 лютого:
Лейпциг – Манчестер Сіті
Інтер – Порту
Матчі-відповідь:
Вівторок 7 березня:
Бенфіка - Брюгге
Челсі – Боруссія Дортмунд
Середа 8 березня:
Тоттенхем – Мілан
Баварія – ПСЖ
Вівторок 14 березня:
Манчестер Сіті – Лейпциг
Порту – Інтер
Середа 15 березня:
Реал - Ліверпуль
Наполі - Айнтрахт