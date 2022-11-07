Головне
Шахтар зіграє з Ренном, Барселона - з МЮ: Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи
Вчора 14:19 3642 1
Визначився найкращий тренер 11 туру УПЛ
Вчора 22:52 172
Favbet Foundation разом із партнерами передав ЗСУ п’ять автомобілів, спальні мішки і «буржуйки»
Вчора 20:27 171
Збірна України U21 оголосила склад на товариські матчі
Вчора 19:58 268
Історія дня. Як найкращого українського арбітра довічно відлучили від футболу
Вчора 18:38 16995
Дніпро-1 зіграє з АЕК Ларнака: Результати жеребкування 1/16 Ліги конференцій
Вчора 15:19 1073 1
Реал зіграє з Ліверпулем, ПСЖ - з Баварією: Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів
Вчора 13:21 1679
Рейтинг ATP: Крутих залишається першою ракеткою України
Вчора 10:33 33890
Зінченко - на першому місці серед українців за кількістю матчів в АПЛ
06.11.2022 22:25 513 3
Усик зберіг першу позицію в рейтингу P4P від DAZN
06.11.2022 21:27 660
Прямі трансляції

УЄФА затвердив час початку матчів Шахтаря та Дніпра-1 у єврокубках

Вчора 23:37 227 0
УЄФА затвердив час початку матчів Шахтаря та Дніпра-1 у єврокубках
#СК Дніпро-1, #УЄФА, #Шахтар

Джерело - uefa.com.

УЄФА склав розклад та затвердив час початку матчів 1/8 фіналу Ліги Європи та стикових матчів Ліги конференцій.

У Лізі Європи Шахтар свій перший (домашній) матч із Ренном зіграє у четвер 16 лютого. Розпочнеться поєдинок о 19:45 за Києвом.

Поєдинок-відповідь відбудеться у Франції через тиждень, 23 лютого, і почнеться о 22:00.

Дніпро-1 у Лізі конференцій у першому (виїзному) матчі проти кіпрського АЕКу також зіграє 16 лютого, але початок цього поєдинку призначено на 22:00.

Матч-відповідь дніпрян – 23 лютого, і початок о 19:45.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шахтар зіграє з Ренном, Барселона - з МЮ: Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи Шахтар зіграє з Ренном, Барселона - з МЮ: Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи 3642 1
Рейтинг ATP: Крутих залишається першою ракеткою України Рейтинг ATP: Крутих залишається першою ракеткою України 33890
Збірна Бразилії назвала заявку на ЧС-2022 Збірна Бразилії назвала заявку на ЧС-2022 2166
Історія дня. Як найкращого українського арбітра довічно відлучили від футболу Історія дня. Як найкращого українського арбітра довічно відлучили від футболу 16995
Зінченко вкинув найгірший аут в історії: фани кепкують з українця після матчу Челсі - Арсенал - ВІДЕО Зінченко вкинув найгірший аут в історії: фани кепкують з українця після матчу Челсі - Арсенал - ВІДЕО 2601
Циганков має намір безкоштовно покинути Динамо Циганков має намір безкоштовно покинути Динамо 3333
Рекомендуємо
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 14173
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 4660 2
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 85817
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 28389
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 187103
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 15857