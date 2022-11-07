УЄФА затвердив час початку матчів Шахтаря та Дніпра-1 у єврокубках

УЄФА склав розклад та затвердив час початку матчів 1/8 фіналу Ліги Європи та стикових матчів Ліги конференцій.

У Лізі Європи Шахтар свій перший (домашній) матч із Ренном зіграє у четвер 16 лютого. Розпочнеться поєдинок о 19:45 за Києвом.

Поєдинок-відповідь відбудеться у Франції через тиждень, 23 лютого, і почнеться о 22:00.

Дніпро-1 у Лізі конференцій у першому (виїзному) матчі проти кіпрського АЕКу також зіграє 16 лютого, але початок цього поєдинку призначено на 22:00.

Матч-відповідь дніпрян – 23 лютого, і початок о 19:45.