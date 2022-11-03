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Тоттенгем може поборотися з Барселоною за Канте

Сьогодні 15:24 48 0
Француз може покинути Челсі наступного літа
Тоттенгем може поборотися з Барселоною за Канте
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Барселона, #Бускетс, #Канте, #Конте, #Тоттенгем, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Головному тренеру Тоттенгема Антоніо Конте подобається півзахисник Челсі Н'Голо Канте.

Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.

"Шпори" можуть нав'язати конкуренцію Барселоні за 31-річного француза, чий контракт з Челсі спливає в червні 2023 року.

Нагадаємо, що керівництво Барселони бачить в Канте заміну Бускетсу.

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