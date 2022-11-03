Тоттенгем може поборотися з Барселоною за Канте

Француз може покинути Челсі наступного літа

Джерело - Чемпіон.

Головному тренеру Тоттенгема Антоніо Конте подобається півзахисник Челсі Н'Голо Канте.

Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.

"Шпори" можуть нав'язати конкуренцію Барселоні за 31-річного француза, чий контракт з Челсі спливає в червні 2023 року.

N'Golo Kanté es un perfil que le gusta mucho a Antonio Conte. El Tottenham podría ser un rival del Barcelona en la carrera por el centrocampista cuyo contrato expira en junio de 2023. Contado hoy en Twitch @relevo. https://t.co/GXKGElgSjC — Matteo Moretto (@MatteMoretto) November 2, 2022

Нагадаємо, що керівництво Барселони бачить в Канте заміну Бускетсу.