Барселона має намір переманити вінгера Реала наступним літом

Асенсіо може змінити іспанського гранда влітку

Джерело - Mundo Deportivo.

Барселона розглядає варіант із підписанням півзахисника Реала Марко Асенсіо, якщо він не продовжить свій контракт.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Каталонців приваблює можливий статус вільного агента, щоб не витрачатися на трансфер, а також у клубі високо оцінюють медійність Асенсіо та його вміння пробивати по воротах з-за меж карного майданчика.

Інша причина - можливість переманити гравця у принципового суперника.

У той же час, Реал планує розпочати з іспанцем переговори щодо продовження договору.