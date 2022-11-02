Головне
Шахтар - Лейпциг: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:40 2738
Шахтар - РБ Лейпциг: онлайн-трансляція
Сьогодні 10:55 1279
Кандидатуру Гутцайта запропонували на посаду президента НОК України
Сьогодні 09:39 227
Шахтар прийме РБ Лейпциг, Ювентус зіграє з ПСЖ: Розклад 6 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:12 528
Баварія переграла Інтер, Наполі поступився Ліверпулю: результати матчів Ліги чемпіонів
Вчора 23:58 1653
Прокуратура просить 90 мільйонів гривень застави за Запісоцького
Вчора 21:54 469
Збірна України знищила Люксембург у кваліфікації ЧС-2023
Вчора 21:27 1063
Саладуха назвала людину, яка мала б очолити НОК України
Вчора 20:09 5038
Зозуля планує стати футбольним менеджером
Вчора 19:40 438
Беленюк: НОК України став абсолютно непрозорою організацією
Вчора 13:38 377
Прямі трансляції

Барселона має намір переманити вінгера Реала наступним літом

Сьогодні 12:09 114 0
Асенсіо може змінити іспанського гранда влітку
Барселона має намір переманити вінгера Реала наступним літом
#Асенсіо, #Барселона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид

Джерело - Mundo Deportivo.

Барселона розглядає варіант із підписанням півзахисника Реала Марко Асенсіо, якщо він не продовжить свій контракт.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Каталонців приваблює можливий статус вільного агента, щоб не витрачатися на трансфер, а також у клубі високо оцінюють медійність Асенсіо та його вміння пробивати по воротах з-за меж карного майданчика.

Інша причина - можливість переманити гравця у принципового суперника.

У той же час, Реал планує розпочати з іспанцем переговори щодо продовження договору.

Коментарі ()
Популярне зараз
Баварія переграла Інтер, Наполі поступився Ліверпулю: результати матчів Ліги чемпіонів Баварія переграла Інтер, Наполі поступився Ліверпулю: результати матчів Ліги чемпіонів 1653
Мілевський – до Василькова: Закрий свій рот, Миколо недороблений Мілевський – до Василькова: Закрий свій рот, Миколо недороблений 2636
Шахтар - РБ Лейпциг: онлайн-трансляція Шахтар - РБ Лейпциг: онлайн-трансляція 1279
Саладуха назвала людину, яка мала б очолити НОК України Саладуха назвала людину, яка мала б очолити НОК України 5038
В Аргентині забили курйозний гол із 27 метрів - ВІДЕО В Аргентині забили курйозний гол із 27 метрів - ВІДЕО 1773
Шахтар - Лейпциг: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів Шахтар - Лейпциг: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів 2738
Рекомендуємо
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 31861
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 29326
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 52141
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 13747
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 7636
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 15787