Асенсіо отримає новий контракт від Реала

Марко Асенсіо може продовжити контракт з Реалом

Нападник Реала Марко Асенсіо передумав покидати мадридський клуб.

Про це повідомляє SER Deportivos.

Асенсіо переконав приклад гравців, що залишили Мадрид. Зокрема, Каземіро, який цього літа залишив Реал заради Манчестер Юнайтед.

Мадрид знає, що Асенсіо передумав і пропонує іспанцеві 3-річний контракт із підвищенням зарплати. Агент гравця Жорже Мендеш хоче отримати від Реала більше.

Поточний контракт 26-річного вінгера розрахований до кінця цього сезону.

У поточному сезоні Асенсіо провів за Реал 12 матчів, забив 2 голи та віддав 2 гольові передачі.

Раніше Лейпциг несподівано переграв Реал.