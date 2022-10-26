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Асенсіо отримає новий контракт від Реала

Сьогодні 20:41 177 0
Марко Асенсіо може продовжити контракт з Реалом
Асенсіо отримає новий контракт від Реала
Фото - gettyimages
#Асенсіо, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга

Джерело - ua-football.com.

Нападник Реала Марко Асенсіо передумав покидати мадридський клуб.

Про це повідомляє SER Deportivos.

Асенсіо переконав приклад гравців, що залишили Мадрид. Зокрема, Каземіро, який цього літа залишив Реал заради Манчестер Юнайтед.

Мадрид знає, що Асенсіо передумав і пропонує іспанцеві 3-річний контракт із підвищенням зарплати. Агент гравця Жорже Мендеш хоче отримати від Реала більше.

Поточний контракт 26-річного вінгера розрахований до кінця цього сезону.

У поточному сезоні Асенсіо провів за Реал 12 матчів, забив 2 голи та віддав 2 гольові передачі. 

Раніше Лейпциг несподівано переграв Реал.

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