Визначилась дата старту Кубка України

Проведення Кубку України залежатиме від ситуації в країні

Кубок України сезону 2022/23 може бути розіграний наступного року.

Про це повідомляє FanDay, посилаючись на розмову з членом Виконавчого комітету УАФ Валерієм Новобранцем.

Відзначається, що наразі є плани розпочати турнір весною. Його проведення залежатиме від ситуації в країні.

Минулий розіграш Кубка не завершився через повномасштабне вторгнення росіян на територію України. Тоді змагання перервалися на стадії 1/4 фіналу.

Раніше повідомлялося, що Кубок України можуть провести лише серед клубів УПЛ.