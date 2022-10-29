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Визначилась дата старту Кубка України

Сьогодні 18:14 176 0
Проведення Кубку України залежатиме від ситуації в країні
Визначилась дата старту Кубка України
#Кубок України

Джерело - fanday.net.

Кубок України сезону 2022/23 може бути розіграний наступного року.

Про це повідомляє FanDay, посилаючись на розмову з членом Виконавчого комітету УАФ Валерієм Новобранцем.

Відзначається, що наразі є плани розпочати турнір весною. Його проведення залежатиме від ситуації в країні.

Минулий розіграш Кубка не завершився через повномасштабне вторгнення росіян на територію України. Тоді змагання перервалися на стадії 1/4 фіналу.

Раніше повідомлялося, що Кубок України можуть провести лише серед клубів УПЛ.

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