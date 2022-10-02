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Кубок України можуть провести лише серед клубів УПЛ

Сьогодні 15:17 243 0
Якщо не завадить війна, конкретика по даному питанні буде вже в листопаді
Кубок України можуть провести лише серед клубів УПЛ
#Кубок України, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Існує три можливих варіанти проведення Кубка України сезону 2022/23.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Перший: турнір серед 16 клубів УПЛ, який стартує у лютому-березні 2023 року. Посів відбуватиметься відповідно до місць команд у турнірній таблиці після 1-го кола.

Другий: турнір за участі 8 клубів УПЛ, які після зимової паузи займатимуть місця в таблиці з першого по восьме.

Третій: за участю команд УПЛ, Першої та Другої ліг. В такому разі команди нижчих дивізіонів зіграють на ранніх стадіях турніру, а на більш пізніх до них приєднаються клуби УПЛ.

Якщо не завадить війна, конкретика по даному питанні буде вже в листопаді.

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