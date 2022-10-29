Клопп: Після ЧС-2022 Ліверпуль буде іншим

Після паузи на чемпіонат світу Ліверпуль заграє інакше.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Юрген Клопп.

"Після чемпіонату світу Ліверпуль буде іншим – ми тренуватимемося, до нас повернуться травмовані. Але все залежить і від того, у якому стані гравці приїдуть із чемпіонату світу. Я поняття не маю.

Якщо вони повернуться з чемпіонату світу здоровими... Якщо вони рано вилетять, отримають паузу, а потім тренуватимуться з нами протягом трьох з половиною тижнів, то це буде просто чудово! Але тут дуже багато "якщо". Зараз мене не цікавить, яким буде "Ліверпуль" після чемпіонату світу. Мене хвилює лише завтрашній день", - відзначив Клопп.