У складі Реалу немає жодного гравця не з ЄС

Джерело - Чемпіон.

Нападник Реала Родріго та захисник Едер Мілітао отримали іспанські паспорти.

Про це повідомляють Мігель Ангель Діас та Аранча Родрігес.

Завдяки подвійному громадянству обидва бразильці більше не займають у заявці "вершкових" місця для гравців не з Євросоюзу.

Загалом у мадридського клубу більше немає жодного гравця не з ЄС у першій команді.

🚨 Informa @miguelitocope



🇪🇸 Rodrygo ya es español



🪪 El delantero brasileño adquiere la doble nacionalidad y deja de ocupar plaza de extracomunitario pic.twitter.com/OxXMAs1QJF — Tiempo de Juego (@tjcope) October 28, 2022

У вересні іспанське громадянство отримав вінгер Вінісіус Жуніор.