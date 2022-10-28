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Родріго та Мілітао отримали іспанське громадянство

Сьогодні 19:20 147 0
У складі Реалу немає жодного гравця не з ЄС
Родріго та Мілітао отримали іспанське громадянство
Фото: AFP
#Мілітао, #Родріго

Джерело - Чемпіон.

Нападник Реала Родріго та захисник Едер Мілітао отримали іспанські паспорти.

Про це повідомляють Мігель Ангель Діас та Аранча Родрігес.

Завдяки подвійному громадянству обидва бразильці більше не займають у заявці "вершкових" місця для гравців не з Євросоюзу.

Загалом у мадридського клубу більше немає жодного гравця не з ЄС у першій команді.

У вересні іспанське громадянство отримав вінгер Вінісіус Жуніор.

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