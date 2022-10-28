Джерело - Чемпіон.
Нападник Реала Родріго та захисник Едер Мілітао отримали іспанські паспорти.
Про це повідомляють Мігель Ангель Діас та Аранча Родрігес.
Завдяки подвійному громадянству обидва бразильці більше не займають у заявці "вершкових" місця для гравців не з Євросоюзу.
Загалом у мадридського клубу більше немає жодного гравця не з ЄС у першій команді.
🚨 Informa @miguelitocope— Tiempo de Juego (@tjcope) October 28, 2022
🇪🇸 Rodrygo ya es español
🪪 El delantero brasileño adquiere la doble nacionalidad y deja de ocupar plaza de extracomunitario pic.twitter.com/OxXMAs1QJF
У вересні іспанське громадянство отримав вінгер Вінісіус Жуніор.