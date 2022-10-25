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Суркіс: Луческу працюватиме з Динамо стільки, скільки зможе

Сьогодні 10:30 66 0
Ігор Суркіс прокоментував майбутнє Мірчі Луческу у Динамо
Суркіс: Луческу працюватиме з Динамо стільки, скільки зможе
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Ігор Суркіс, #луческу

Джерело - fanday.net.

Динамо не розглядає варіант зі зміною головного тренера команди після невдалого старту сезону.

Про це розповів президент киян Ігор Суркіс.

"У контракті Луческу не прописано жодних відступних, якщо я його звільняю або він іде сам. У нас контракт збудований на джентльменських умовах. Луческу може піти будь-якої хвилини, але він не може піти не переможцем.

Повірте мені, якщо Луческу піде з Динамо, то лише переможцем. Він робить усе правильно. Не треба вішати всіх собак на тренера. Дай Боже, щоб усі молоді тренери так працювали, як він. Луческу 24 години на добу думає про футбол.

– Багато хто каже, що наступником Луческу стане Ігор Костюк.

– Це неправда. Луческу працюватиме з Динамо стільки, скільки зможе, або якщо скаже, що цій команді він більше нічого дати не зможе. Потрібна невелика перерва і він поверне команду на колишній рівень. Я в цьому впевнений! У нас в Україні є лічені тренери, які можуть працювати так, як Мірча", — сказав Суркіс.

Раніше Вацко пояснив, чому Динамо не звільняє Луческу.

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