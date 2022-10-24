Вацко пояснив, чому Динамо не звільняє Луческу

У контракті тренера Динамо Мірчі Луческу передбачена велика компенсація, тому керівництво клубу не поспішає зі звільненням досвідченого наставника.

Про це розповів журналіст Віктор Вацко.

"Економічний аспект – найважливіший. Наскільки я знаю, Динамо і Луческу, можливо, вже й розлучилися б, але є один нюанс. Якщо Луческу подасть у відставку, то не отримає компенсації. А там цікава для тренера компенсація у разі звільнення з боку клубу.

Особисто мене не залишає відчуття, що не лише у Луческу проблема. Якби він мав нагоду залучити свіжу кров, то міг би показати, що ще є порох.

Чому він не може залучити нових гравців? Через економічну ситуацію, через війну", — сказав Вацко.