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Лавриненко: Поразка від Кривбаса для нас дуже болюча

Сьогодні 04:00 134 0
Фахівець прокоментував поразку від Кривбасу
Лавриненко: Поразка від Кривбаса для нас дуже болюча
#Інгулець, #Кривбас, #Сергій Лавриненко

Джерело - ФК Кривбас.

Інгульцю для успішного виступу у нинішньому сезоні УПЛ не вистачає футболістів більш вищого рівня.

Про це заявив наставник команди Сергій Лавриненко після поразки від Кривбаса (1:2) у матчі 9-го туру УПЛ.

"По-перше, хочу привітати Кривбас із перемогою, вони молодці. Для нас це дуже болюча поразка. Як і кожна невдача вона не дає позитивних емоцій. Нічого, будемо працювати далі та робити висновки. Десь вилучення посприяло тому, що Кривбас відчув свою перевагу. Наші грубі помилки в обороні призвели до голів.

Зрозуміло, якби ми забили цей перший мʼяч, все могло скластись по-іншому. На жаль, реалізація нас підвела. Дуже важко нам даються голи. Вилучення також було на користь суперника, адже ми психологічно після цього програли. Плюс два мʼячі однакові, коли наші захисники не розібрались. Після цього кинули усі сили на те, аби відігратись, але сталось як сталось.

Вилучення Смолякова? Йшла передача, він дивився на мʼяч. Так буває. Він же не підійшов ні до кого, не вдарив. Це ігрова ситуація, він зіштовхнувся із воротарем. Так, грубе зіткнення, але він не бачив Сарнавського. Так вийшло.

Суперник тиснув на нас. Ми розуміли, що якщо не відведемо гру від своїх воріт, буде важко. Хотіли за рахунок швидкісних гравців відтягнути лінію оборони подалі від своїх воріт.

Чого не вистачає Інгульцю в останніх матчах? Футболістів. Більш високого рівня. Так, характер це характер. Ми кожній команді даємо бій, але слід розуміти, що клас футболіста, або є, або немає. У нас поки немає можливості запрошувати гравців більш високого рівня, тому маємо що маємо на цей час", - сказав Лавриненко.

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