Реал запропонував Кроосу контракт до 2024 року

Реал відправив півзахиснику Тоні Кроосу офіційну пропозицію продовжити контракт до 2024 року.

Про це повідомляє Madrid Xtra.

Чинна угода 32-річного футболіста розрахована до кінця поточного сезону.

Сам Тоні взяв час на роздуми - він хоче зачекати, щоб оцінити рівень своєї гри.

Німець не має наміру залишатися в команді, якщо його форма не відповідатиме стандартам Реала.

