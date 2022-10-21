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Реал запропонував Кроосу контракт до 2024 року

Сьогодні 22:08 99 0
Німець хоче зачекати з рішенням, щоб оцінити рівень своєї гри
Реал запропонував Кроосу контракт до 2024 року
#Кроос, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Реал відправив півзахиснику Тоні Кроосу офіційну пропозицію продовжити контракт до 2024 року.

Про це повідомляє Madrid Xtra.

Чинна угода 32-річного футболіста розрахована до кінця поточного сезону.

Сам Тоні взяв час на роздуми - він хоче зачекати, щоб оцінити рівень своєї гри.

Німець не має наміру залишатися в команді, якщо його форма не відповідатиме стандартам Реала.

Нагадаємо, Лунін найближчим часом може підписати новий контракт із Реалом.

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