Кривбас – Лівий берег: де дивитися перенесений матч 21 туру УПЛ

Криворізький Кривбас зустрінеться зі столичним Лівим берегом у перенесеному матчі 21 туру УПЛ.

Зустріч відбудеться у середу, 7 травня, на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом. Гра розпочалася о 17:17, але матч було припинено на 2-й хвилині через повітряну тривогу в Дніпропетровській області.

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Переглянути зустріч можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Кривбас продовжує боротьбу за єврокубки. У підопічних Юрія Вернидуба 40 балів та 6 сходинка в турнірній таблиці. До четвертого Полісся – якраз 3 бали. У 27 турі Кривбас розписав мирову з Рухом.

Лівий берег навпаки, бореться за виживання. У команди Віталія Первака за 26 матчів 23 залікових пункти. Колектив йде на 14 місці (зона перехідних матчів) та відстає від рятівної 12 позиції на 5 пунктів. Минулого тижня Лівий берег програв Карпатам, граючи півтора тайму в більшості.