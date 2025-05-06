Динамо оголосило про підписання колумбійського легіонера

Колумбійський вінгер Анхель Торрес став гравцем Динамо Київ.

Про це повідомляє пресслужба столичного клубу.

Торрес перейшов у Динамо на правах вільного агента. Попереднім клубом у кар’єрі 25-річного вінгера був австралійський Сентрал Кост Марінерс, кольори якого колумбієць захищав у 2023 – 2024 роках.

З 1 липня 2024 року Торрес знаходився у статусі вільного агента. Останнім часом гравець знаходився на перегляді в Динамо, що дозволило киянам оцінити його поточний стан.

Торрес є вихованцем Реал Академіки, у 2018 році перебрався до Порту, проте виступав лише за другу команду іменитого португальського клубу. У 2021 році колумбієць покинув Порту, після чого виступав за португальську Альверку та мальтійський Бальцан.

Динамо намагалося підписати футболіста ще влітку 2024 року, проте тоді проти нього було порушено кримінальну справу у звинуваченні в зґвалтуванні. Нещодавно футболіста виправдали. Transfermarkt оцінює вартість вінгера у 300 тисяч євро.