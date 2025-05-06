Немає сенсу про це говорити: Хрипчук – про майбутнє у Ворсклі

Центральний захисник полтавської Ворскли Даніїл Хрипчук відреагував на чутки про зміну клубу.

Цитує гравця Sport-express.

Напередодні журналіст Ігор Бурбас заявив, що після завершення сезону Хрипчук покине полтавський клуб на правах вільного агента та вже переговори з іншими клубами.

Оборонець не спростував та не підтвердив дану інформацію.

"Поки не можу нічого конкретного сказати про ці чутки, зараз завдання залишитися в Премʼєр-лізі. А як буде далі – подивимось. Поки немає сенсу за це говорити", – заявив Хрипчук.

У поточному сезоні в активі оборонця 20 матчів, без результативних дій.

Напередодні Ворскла розписала мирову з Колосом та продовжила боротьбу за збереження прописки в УПЛ. Наразі в активі клубу 25 очок та 13-те місце у турнірній таблиці чемпіонату (зона перехідних матчів).