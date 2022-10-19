Лунін найближчим часом може підписати новий контракт із Реалом

Українець може отримати новий контракт

Джерело - MadridXtrа.

Український голкіпер Реала Андрій Лунін найближчим часом проведе зустріч із керівництвом мадридського клубу, після якої має вирішитись питання про підписання нового контракту зі "вершковими".

Про це інформує Madrid Xtra.

Повідомляється, що українець щасливий у клубі.

Зазначимо, що у неділю Лунін повністю відіграв першу у своєму житті Ель Класіко. Цього сезону це був п'ятий матч для українця, який замінює травмованого Тібо Куртуа.

Раніше повідомлялося, що Куртуа не зіграє з Ельче.