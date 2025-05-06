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Сане не домовився з Баварією про новий контракт та може перейти у Барселону

Олександр Булава — 6 травня 2025, 22:26
Сане не домовився з Баварією про новий контракт та може перейти у Барселону
Лерой Сане
Goal.com

Мюнхенська Баварія провалила переговори з атакувальним півзахисником Лероєм Сане щодо нового контракту.

Про це повідомляє Sport.es.

Сторони перебували на останньому етапі переговорів, але в останній момент угода зірвалась.

За ситуацією з Сане слідкує Барселона, яка готова втрутитись та переманити гравця. Зазначається, що каталонці були зацікавлені у трансфері гравця два роки тому, однак тоді ціна була занадто високою.

Окрім того, агентом німецького вінгера є Піні Захаві, який представляє інтереси головного тренера Барселони Ганса-Дітера Фліка і нападника Роберта Левандовського.

У нинішньому сезоні Лерой Сане взяв участь у 43 матчах Баварії в усіх турнірах, записавши на свій рахунок 13 голів та п'ять результативних передач.

Раніше повідомлялося, що лідер Баєра заявив про бажання перейти у Баварію.

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