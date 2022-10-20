Джерело - Чемпіон.
В 1/16 фіналу Кубка Італії Кремонезе святкував перемогу над Моденою, а Сампдорія здолала Асколі.
Кубок Італії
1/16 фіналу, 20 жовтня
Кремонезе - Модена 4:2 (0:0, 2:2, 0:0, 2:0)
Голи: 1:0 - 77 Окереке, 2:0 - 84 Афена-Гуян, 2:1 - 89 Діав, 2:2 - 90 Діав, 3:2 - 111 Сернікола, 4:2 - 120 Сернікола
Сампдорія - Асколі 2:2 (пен. 9:8) (1:1, 0:0, 0:0, 1:1)
Голи: 1:0 - 10 Верре, 1:1 - 33 Коллоколо, 1:2 - 110 Донаті, 2:2 - 118 Капуто
Сьогодні, 20 жовтня, відбудеться ще один матч Кубка Італії:
22:00 Болонья - Кальярі